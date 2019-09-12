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Город (Москва и область)     12.09.2019 13:48

Оплатить проезд в метро можно будет с помощью системы распознавания лиц

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Теги:  метро  оплата проезда  Сбербанк  система распознавания лиц  тестирование 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – К концу 2020 года в московском метро запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью системы распознавания лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, для того, чтобы получить возможность оплаты проезда с помощью технологии распознавания лиц, пассажиру необходимо будет зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, а при входе в метро посмотреть в специальную камеру, которые появятся рядом с турникетами. Для регистрации в мобильном приложении необходимо будет в приложении сделать селфи и привязать изображение к банковской карте.

Данный проект является совместным проектом Московского метрополитена, Сбербанка и компанией-разработчиком VisionLabs. В пресс-службе метро сообщили, что в настоящее время на станции метро «Сухаревская» новая система тестируется сотрудниками метро и Сбербанка, пассажиры в тестировании не участвуют.



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Теги: 
метро  оплата проезда  Сбербанк  система распознавания лиц  тестирование 

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