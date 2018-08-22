22 августа. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и организаторы московской велоночи определились с маршрутом мероприятия. Об этом сообщили в ЦОДД.



«Движение велоколонны пройдет по центральным улицам города. Протяженность составит 23 километра. Маршрут изменился, потребуется меньше сотрудников полиции, техники, перекрытий», - говорится в сообщении.



Отмечается, что главной целью было сократить до минимума число участков на улицах города, которые требуют перекрытий, став препятствием для остальных участников движения и местных жителей.



22 августа проект маршрута будет рассмотрен специальной рабочей группой в департаменте транспорта Москвы, а в пятницу – городской комиссией по перекрытиям. После согласования маршрута будет назначена новая дата.



Велоночь доожна была пройти 18 августа в центре Москвы. Изначальный маршрут согласован не был. В департаменте транспорта отметили, что для организации безопасного проезда потребуется более 600 сотрудников полиции и Росгвардии и 450 единиц коммунальной техники для перекрытия прилегающих улиц. Кроме того, этот маршрут предусматривал полное перекрытие для движения около 30 улиц. Власти отмечали, что проблемы выехать со двора получили бы примерно 30 тысяс москвичей.