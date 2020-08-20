20 августа. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заработал в 2019 году почти 68,9 миллиона рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.
В пользовании у Воробьева есть участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров и жилой дом (976,8 квадратных метра). Кроме того, у главы региона есть гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).
Один из несовершеннолетних детей губернатора владеет квартирой площадью в 195 квадратных метров. Автомобиля и недвижимого имущества в собственности у Воробьева нет.
В 2018 году Воробье заработал составили 95,7 миллиона рублей.
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