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Город (Москва и область)     22.06.2020 12:21

Опубликована карта улиц Москвы, названных в честь героев Великой Отечественной войны

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Теги:  интерактивная карта  Великая Отечественная война  улицы 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Проект «Живая память», посвященный героям Великой Отечественной войны, стартовал на портале mos.ru.

В рамках проекта создана интерактивная карта, на которой указаны московские улицы, проспекты, бульвары, площади и переулки, названные в честь героев войны. Именами героев в Москве названы 164 улицы.

При наведении курсора на объект, пользователи смогут узнать историю улицы, увидеть, как она выглядит, а также увидеть фотографию героя, именем которого названа улицу, узнать его биографию и прочитать о подвиге, которые он совершил.



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Карта места

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Теги: 
интерактивная карта  Великая Отечественная война  улицы 

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