22 июня. Mossovetinfo.ru – Проект «Живая память», посвященный героям Великой Отечественной войны, стартовал на портале mos.ru.



В рамках проекта создана интерактивная карта, на которой указаны московские улицы, проспекты, бульвары, площади и переулки, названные в честь героев войны. Именами героев в Москве названы 164 улицы.



При наведении курсора на объект, пользователи смогут узнать историю улицы, увидеть, как она выглядит, а также увидеть фотографию героя, именем которого названа улицу, узнать его биографию и прочитать о подвиге, которые он совершил.