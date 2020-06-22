22 июня. Mossovetinfo.ru – Проект «Живая память», посвященный героям Великой Отечественной войны, стартовал на портале mos.ru.
В рамках проекта создана интерактивная карта, на которой указаны московские улицы, проспекты, бульвары, площади и переулки, названные в честь героев войны. Именами героев в Москве названы 164 улицы.
При наведении курсора на объект, пользователи смогут узнать историю улицы, увидеть, как она выглядит, а также увидеть фотографию героя, именем которого названа улицу, узнать его биографию и прочитать о подвиге, которые он совершил.
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