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Город (Москва и область)     04.03.2021 11:46

Опубликована программа ремонта дорог в Подмосковье в 2021 году

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Теги:  Московская область  дороги  ремонт дорог 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Программа ремонта подмосковных дорог на 2021 год опубликована на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в течение года в Подмосковье будет отремонтировано более 1,6 тысячи участков дорог общей протяжённостью свыше 1,4 тысячи километров. 185 региональных дорог общей протяженностью в 700 километров будет отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Более 240 участков дорог (25% от общего количества) будет отремонтировано по итогам голосования жителей региона на портале «Добродел».

760 километров дорог будет отремонтировано с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области.

Ремонт дорог в Подмосковье будет проходить в два этапа. На первом этапе отремонтируют дороги, список которых был сформирован с учетом предложений жителей в администрации муниципалитетов. На втором этапе будут отремонтированы дороги, список которых будет сформирован позднее с учетом мнения местных жителей и администраций.

Полностью со списком дорог, которые будут отремонтированы в Подмосковье в 2021 году можно ознакомиться здесь.

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Теги: 
Московская область  дороги  ремонт дорог 

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