22 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки выявлено 4 413 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что за сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 519 ранее заболевших пациентов. Скончалось в результате заболевания 66 человек.



Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 381 484 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 282 492 человека, скончались 6 187 человек.