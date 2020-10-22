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Город (Москва и область)     22.10.2020 10:42

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

22 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки выявлено 4 413 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также сообщается, что за сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 519 ранее заболевших пациентов. Скончалось в результате заболевания 66 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 381 484 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 282 492 человека, скончались 6 187 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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