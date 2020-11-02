2 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 796 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, сообщается, что за последние сутки от коронавируса вылечился 3 241 человек, 53 человека скончалось.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 434 205 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 318 032 человека, выздоровели 6 873 человека.