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Город (Москва и область)     02.11.2020 10:53

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 796 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, сообщается, что за последние сутки от коронавируса вылечился 3 241 человек, 53 человека скончалось.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 434 205 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 318 032 человека, выздоровели 6 873 человека.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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