13 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 618 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество новых случаев заражения с 13 мая, когда за сутки выявили 4 748 случаев заражения.



Ранее сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса скончалось 58 человек.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 1750 пациентов.



В общей сложности с начала пандемии в Москве зафиксирован 339 431 случай заражения коронавирусом. 264 500 человек выздоровели, 5 687 человек скончались.