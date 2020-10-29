29 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 906 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 780 пациентов из числа ранее заразившихся, скончались 66 человек.



Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 413 928 случаев заражения. 303 831 человек выздоровел, 6 644 человека скончались.