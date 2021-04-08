Опубликованы даты завершения ремонта трамвайных путей в Москве

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Ремонт трамвайных путей в Москве планируется завершить к 10 мая, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



Новые технологии, применяемые при ремонте трамвайных путей, позволяют завершить ремонт быстрее, а в дальнейшем позволят ремонтировать трамвайные пути без остановки движения (кроме самых сложных случаев). Кроме того, новые технологии ремонта позволяют рассчитывать, что в дальнейшем частые ремонты путевой инфраструктуры не потребуются.



В настоящее время в Москве ремонтные работы ведутся на 7 участках трамвайных путей. Движение травмаев по участку на Авиационной улице планируется запустить 14 апреля, участки на Волоколамском шоссе и в Погонном проезде планируется открыть для движения 20 апреля, участки на Шаболовке, в Строгино, на Войковской - 10 мая.



Помимо ремонта путей, в Москве обновляется и трамвайный парк. В 2021 году город получит 109 новых трамвайных вагонов - низкопольных, оснащенных кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками для гаджетов. В первом полугодии 2022 года, в Москву поступит еще 95 новых вагонов.