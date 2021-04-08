 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     08.04.2021 11:35

Опубликованы даты завершения ремонта трамвайных путей в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  тармваи  ремонт  даты 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Ремонт трамвайных путей в Москве планируется завершить к 10 мая, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

Новые технологии, применяемые при ремонте трамвайных путей, позволяют завершить ремонт быстрее, а в дальнейшем позволят ремонтировать трамвайные пути без остановки движения (кроме самых сложных случаев). Кроме того, новые технологии ремонта позволяют рассчитывать, что в дальнейшем частые ремонты путевой инфраструктуры не потребуются.

В настоящее время в Москве ремонтные работы ведутся на 7 участках трамвайных путей. Движение травмаев по участку на Авиационной улице планируется запустить 14 апреля, участки на Волоколамском шоссе и в Погонном проезде планируется открыть для движения 20 апреля, участки на Шаболовке, в Строгино, на Войковской - 10 мая.

Помимо ремонта путей, в Москве обновляется и трамвайный парк. В 2021 году город получит 109 новых трамвайных вагонов - низкопольных, оснащенных кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками для гаджетов. В первом полугодии 2022 года, в Москву поступит еще 95 новых вагонов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
тармваи  ремонт  даты 

Возврат к списку

Лента новостей

11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»

11:35 Город (Москва и область) Опубликованы даты завершения ремонта трамвайных путей в Москве

10:59 Общество Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

10:48 В мире Bloomberg сообщил о возможной высылке российских дипломатов из США

10:26 Город (Москва и область) Власти Москвы утвердили новые ограничения для большегрузов

Актуальные материалы

08:43 Город (Москва и область) Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету

18:27 Общество В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

12:06 Общество В Москве в конце недели резко потеплеет

11:03 В России В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

09:22 Город (Москва и область) Отопление в Москве отключат в мае

13:35 Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru