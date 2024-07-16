«Оранжевый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе до вечера

19 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 21:00 19 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает Гидрометцентр РФ.



«До 21:00 19 июля в Москве местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.



Также такое же предупреждение действует в Подмосковье.



Есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.



Столбики термометров 19 июля будут держаться на отметках плюс 15-16 градусов ночью и плюс 23-26 градусов днем.



19 июля, пятница: облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, гроза и до +25 градусов.



В Подмосковье температура воздуха днем +22…+27 градусов, ночью — +12 градусов.



Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.