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19.07.2024, 09:26
«Оранжевый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе до вечера
19 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 21:00 19 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опаснос...
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18.07.2024, 22:59
Москва осталась практически без зон для купания в середине жаркого лета
18 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показ...
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16.07.2024, 15:37
Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям - Собянин
16 июля — Mossovetinfo.ru — В рамках концессионных соглашений в столице построят три новые дороги, "трассы снизят заг...