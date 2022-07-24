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Город (Москва и область)     24.07.2022 09:37

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера воскресенья 24 июля

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Теги:  Москва  погода  опасность  Гидрометцентр 

24 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве до вечера воскресенья 24 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, предупреждение действует с 12.00 до 18.00, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в столице 24 июля достигнет 30-32 градусов.

«Оранжевый - погода опасна. Очень высокая температура. Местами в Москве ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов. Период предупреждения - с 12:00 до 18:00 24 июля», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  погода  опасность  Гидрометцентр 

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