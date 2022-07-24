«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера воскресенья 24 июля

24 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве до вечера воскресенья 24 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, предупреждение действует с 12.00 до 18.00, сообщает Гидрометцентр.



Температура воздуха в столице 24 июля достигнет 30-32 градусов.



«Оранжевый - погода опасна. Очень высокая температура. Местами в Москве ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов. Период предупреждения - с 12:00 до 18:00 24 июля», - говорится в сообщении.