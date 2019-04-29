29 апреля. Mossovetinfo.ru – Избирательные участки на выборах в Мосгордуму 8 сентября закроются в 20:00, соответствующий закон был принят столичным парламентом на заседании в понедельник, 29 апреля.
Ранее на выборах мэра Москвы избирательные участки в Москве работали до 22:00. Однако в связи с экспериментом по проведению электронного голосования на выборах в Мосгордуму, а также в связи с тем, что 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму, время работы избирательных участков было решено сократить.
Кроме того, согласно новому закону, увеличен предельный размер средств, которые могут быть перечислены в избирательный фонд кандидатов в депутаты Мосгордумы гражданами и юридическими лицами, а также самими кандидатами. В дальнейшем предполагается увеличить предельные размеры фонда кандидата в депутаты Мосгордумы с 25 миллионов рублей до 35 миллионов рублей.
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