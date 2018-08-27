27 августа. Mossovetinfo.ru – Традиционный осенний велопарад пройдет в Москве 16 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на куратора проекта по развитию велокультуры Let's bike it!, организатора московского велопарада Владимира Кумова.



Кумов сообщил, что темой велопарада станут мультфильмы, а одним из партнеров велопарада станет студия «Союзмультфильм». Все участники смогут принять участие в конкурсе костюмов.



Маршрут велопарад составит 30 километров и пройдет от Останкинского проезда до парка Красная Пресня. Велопарад не является спортивным соревнованием, поэтому средняя скорость движения будет составлять 15 километров в час.