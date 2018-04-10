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Город (Москва и область)     10.04.2018 15:41

Основные конструкции станции «Очаково» готовы

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Теги:  станция Очаково  метро  метрополитен 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Основные конструкции станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии метро готовы,Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Специалисты закончили отделку платформы. Станция расположена в районе пересечения Озерной и Никулинской улиц. Она сооружается на участке от станции «Раменки» до «Рассказовки».

Ранее сообщалось, что участок планируется открыть летом 2018 года.

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Карта места

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Теги: 
станция Очаково  метро  метрополитен 

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