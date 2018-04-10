Основные конструкции станции «Очаково» готовы

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Основные конструкции станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии метро готовы,Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса.



Специалисты закончили отделку платформы. Станция расположена в районе пересечения Озерной и Никулинской улиц. Она сооружается на участке от станции «Раменки» до «Рассказовки».



Ранее сообщалось, что участок планируется открыть летом 2018 года.