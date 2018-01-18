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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     18.01.2018 09:43

Остается снести 36 пятиэтажек первой программы сноса «хрущевок» - список

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Теги:  Москва  пятиэтажки  хрущевки  снос  программа 

18 января. Mossovetinfo.ru - Первая городская программа сноса пятиэтажек - домов первого периода индустриального домостроения, принятая в 1995 году актуализированная в 1999-ом, выполнена на 97,4%», сообщили ИА «Моссовет» Департаменте градостроительной политики города Москвы.
«На сегодняшний день в городе осталось снести 36 дома общей площадью 164,3 тыс. квадратных метров. В целом программа выполнена на 97,4%», - сообщает руководитель департамента Сергей Лёвкин.
По информации главы департамента С.Левкина, «за прошлый год в городе как за счет инвесторов, так и городских средств демонтировали 42 пятиэтажных дома площадью практически 134 тыс. квадратным метров».
Наибольшее количество домов, 24 строения, остается снести в ЗАО.

Справка ИА «Моссовет» - список оставшихся домов по программе сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения

ЗАО

Ак. Павлова ул., д. 36
Ак. Павлова ул., д. 38
Ак. Павлова ул., д. 40
Ак. Павлова ул., д. 54
Ак. Павлова ул., д. 56, стр. 1
Давыдковская ул., д. 10, корп. 1
Давыдковская ул., д. 10, корп. 2
Давыдковская ул., д. 10, корп. 3
Давыдковская ул., д. 10, корп. 4
Давыдковская ул., д. 12, корп. 1
Давыдковская ул., д. 12, корп. 2
Давыдковская ул., д. 12, корп. 4
Давыдковская ул., д. 12, корп. 5
Давыдковская ул., д. 2, корп. 7
Давыдковская ул., д. 4, корп. 1
Давыдковская ул., д. 4, корп. 2
Давыдковская ул., д. 4, корп. 3
Кастанаевская ул., д. 61, корп. 1
Кастанаевская ул., д. 61, корп. 2
Кастанаевская ул., д. 63, корп. 1
Кременчугская ул., д. 5, корп. 1
Славянский бульв., д. 9, корп. 3
Славянский бульв., д. 9, корп. 4
Ярцевская ул., д. 31, корп. 6

СВАО

Анненская ул., д. 6
Годовикова ул., д. 10, корп. 1
Годовикова ул., д. 10, корп. 2.
Добролюбова ул., д. 17
Милашенкова ул., д. 7, корп. 3
Молодцова ул., д. 25, корп. 1
Шереметьевская ул., д. 31, корп. 1
Шереметьевская ул., д. 31, корп. 2
Яблочкова ул., д. 22, корп. 1
Яблочкова ул., д. 22, корп. 2
Яблочкова ул., д. 22, корп. 3

ЮЗАО

Профсоюзная ул., д. 98, корп. 7





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Теги: 
Москва  пятиэтажки  хрущевки  снос  программа 

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