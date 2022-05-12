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Город (Москва и область)     12.05.2022 09:22

Отключать отопление в Москве начнут 14 мая

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Теги:  Москва  отопление  отключение 

12 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу, 14 мая, в Москве в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха коммунальные службы приступят к переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы, сообщают городские власти. Отключение отопления займет три дня. Сначала будут отключены промышленные и административные объекты, затем – жилые и социальные.

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Теги: 
Москва  отопление  отключение 

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