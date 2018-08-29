29 августа. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО открыли движение по новой трассе, которая связывает между собой Калужское и Киевское шоссе.



Новая трасса должна разгрузить юго-западный участок МКАД, а также улучшить транспортную доступность Солнцево, города Московский, Коммунарки и близлежащих поселений ТиНАО.



Трасса проходит через поселения Картмазово и Прокшино, а в дальнейшем ее планируют связать с городом Московский и строящимся ТПУ «Сларьево». Кроме того, параллельно новой дороге строится участок Сокольнической линии метрополитена от Саларьево до Коммунарки.