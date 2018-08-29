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Город (Москва и область)     29.08.2018 12:59

Открылась дорога от Киевского до Калужского шоссе

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Теги:  строительство  дороги  ТиНАО 

29 августа. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО открыли движение по новой трассе, которая связывает между собой Калужское и Киевское шоссе.

Новая трасса должна разгрузить юго-западный участок МКАД, а также улучшить транспортную доступность Солнцево, города Московский, Коммунарки и близлежащих поселений ТиНАО.

Трасса проходит через поселения Картмазово и Прокшино, а в дальнейшем ее планируют связать с городом Московский и строящимся ТПУ «Сларьево». Кроме того, параллельно новой дороге строится участок Сокольнической линии метрополитена от Саларьево до Коммунарки.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  ТиНАО 

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