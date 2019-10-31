31 октября. Mossovetinfo.ru – Открылась регистрация на участие в Московском марафоне, который пройдет 20 сентября 2020 года, сообщается на портале mos.ru.



Московский марафон – самый массовый забег страны, который ежегодно собирает большое количество спортсменов со всего мира. Ранняя регистрация позволяет участникам забега заранее планировать свое участие в соревнованиях.



Участники марафона смогут принять участие в забеге на марафонскую дистанцию в 42,2 километра и в забеге на 10 километров. В каждом из забегов для участия будут допущены по 16 тысяч человек.



Маршрут марафона пройдет по 56 улицам в центре Москвы, в том числе по набережным, Садовому и Бульварному кольцу, по Крымскому мосту и Тверской улице, а также вдоль Кремля.