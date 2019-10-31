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Город (Москва и область)
31.10.2019, 15:04
Первые два маршрута МЦД планируют запустить 21 ноября
31 октября. Mossovetinfo.ru – Запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года, сообщает РИА Новости со ссы...
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Город (Москва и область)
31.10.2019, 13:34
Открылась регистрация на участие в Московском марафоне
31 октября. Mossovetinfo.ru – Открылась регистрация на участие в Московском марафоне, который пройдет 20 сентября 2020 года, сообщается на портале mos.ru. Московский марафон – самый массовый ...
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Город (Москва и область)
31.10.2019, 13:19
Выставка-пристройка собак и кошек пройдет в Бутово 3 ноября
31 октября. Mossovetinfo.ru – Выставка-пристройка собак и кошек из приютов пройдет в воскресенье, 3 ноября в ТРЦ «Бутово Молл» в рамках благотворительного фестиваля «Юна-Фест», сообщается на сайте ...