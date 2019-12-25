25 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон.
Собянин назвал новый мост «серьезным, большим инвестиционным проектом, связанным с созданием детского парка развлечений мирового уровня».
Мост с тремя полосами движения в каждую сторону соединил территорию бывшего завода ЗИЛ с районом Печатники и улучшил транспортную доступность парка развлечений «Остров мечты». По словам мэра Москвы, в дальнейшем будет сделана новая набережная, которая позволит проехать с моста прямо в центр Москвы, к Симоновской набережной.
Строительство нового моста началось в январе 2017 года и было завершено в декабре 2019 года. Протяженность нового моста составляет 783 метра. Мост с использованием двух русловых опор строили по технологии, схожей с использованной при строительстве Крымского моста. Два пролета моста были собраны кранами, а центральная часть над руслом реки – методом надвижки.
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