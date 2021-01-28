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Город (Москва и область)     28.01.2021 14:58

Открылось движение по новой эстакаде через пути белорусского направления МЖД у станции Жаворонки

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Теги:  строительство  путепроводы  Московская область  Подмосковье  открытие 

28 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по новой эстакаде через пути белорусского направления МЖД в районе станции Жаворонки, сообщает портал «М24.ru».

Новый путепровод станет частью новой трассы, которая соединит между собой Киевское, Минское и Можайское шоссе. По словам Собянина, в дальнейшем планируется продлить новую трассу до Калужского шоссе, с последующим выходом на Варшавское шоссе.

Проект соединительной трассы совместно реализуется Москвой и Московской областью. Ранее был построен путепровод в районе станции Крекшино. Мэр Москвы напомнил, что путепровод в Жаворонках стал 17-м, который был построен или реконструирован в последние годы.

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Карта места

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Теги: 
строительство  путепроводы  Московская область  Подмосковье  открытие 

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