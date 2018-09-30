30 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый вход открылся в Парке Горького, теперь в парк можно пройти со стороны Ленинского проспекта.



Как сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, завершены основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты.