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30.03.2023, 09:13
Открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие»
30 марта, Mossovetinfo.ru - В столице открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие», присоединиться и нау...
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Город (Москва и область)
28.03.2023, 13:51
До 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 марта
28 марта, Mossovetinfo.ru - До 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 28 марта, облачно с прояснен...
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Город (Москва и область)
24.03.2023, 09:36
Сезон проката электросамокатов открылся в Москве
24 марта, Mossovetinfo.ru - Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портал...