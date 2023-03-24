Открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие»

30 марта, Mossovetinfo.ru - В столице открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие», присоединиться и научиться петь могут все желающие москвичи старшего поколения с любым уровнем вокальных данных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



Проект мэра Москвы «Московское долголетие» дает возможность всем желающим жителям старшего поколения раскрываться творчески, обучаться новому ремеслу, самовыражаться и выступать на самых крупных городских площадках.



«В проекте «Московское долголетие» уже есть свои бренды, и один из них - это сводный хор. Менее чем за год участники коллектива дали три больших концерта, снялись в мюзикле «Миссия «Долголетие» и не планируют останавливаться на достигнутом», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.



Для всех, кто мечтает научиться петь, танцевать, изучать азы актерского мастерства, найти новых друзей, в проекте открыто более 13 тыс. групп по 39 направлениям.