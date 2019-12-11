11 декабря. Mossovetinfo.ru – Открыт прием заявок на участие в конкурсе изобретателей «Новатор Москвы», на премию мэра столицы, сообщается на портале mos.ru.



Участие в конкурсе могут принять как индивидуальные изобретатели, так и авторские коллективы до 5 человек. Конкурс будет проходить в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».



«В каждой номинации выделено пять направлений: «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Городская среда», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт» и «Энергетика». В финал выйдут 30 проектов — по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Сергунина также отметила, что Москва является лидером по уровню патентной активности в России. Если во всей России на 10 тысяч человек в среднем подается 1,7 патентные заявки, то в Москве эта цифра достигает 5,8.