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Город (Москва и область)     16.03.2018 11:32

Открыта эстакада на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицког

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Теги:  Варшавское шоссе  Щербинка  эстакада  дороги 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Открыта разворотная эстакада в Щербинке - на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого. Об этом сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Москвы.

Движение в пятницу запустил мэр Москвы Сергей Собянин.


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Карта места

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Теги: 
Варшавское шоссе  Щербинка  эстакада  дороги 

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