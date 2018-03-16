15 марта. Mossovetinfo.ru – Открыта разворотная эстакада в Щербинке - на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого. Об этом сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Москвы.
Движение в пятницу запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
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