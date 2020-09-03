3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы открыл движение по двум новым автодорогам, построенным в ТиНАО.
Две новые магистрали Марьино- Саларьево и выезд и Коммунарки на МКАД являются дублерами Калужского и Киевского шоссе. Их запуск должен разгрузить другие магистрали и выезды на МКАД.
Мэр Москвы отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжается активное дорожное строительство. В этом году в общей сложности будет введено в строй 90 километров новых дорог.
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