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Город (Москва и область)     03.09.2020 12:40

Открыто движение по двум новым автодорогам в ТиНАО

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Теги:  дороги  строительство  открытие  Сергей Собянин 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы открыл движение по двум новым автодорогам, построенным в ТиНАО.

Две новые магистрали Марьино- Саларьево и выезд и Коммунарки на МКАД являются дублерами Калужского и Киевского шоссе. Их запуск должен разгрузить другие магистрали и выезды на МКАД.

Мэр Москвы отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжается активное дорожное строительство. В этом году в общей сложности будет введено в строй 90 километров новых дорог.


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Теги: 
дороги  строительство  открытие  Сергей Собянин 

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