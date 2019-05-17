17 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок на северо-востоке Москвы.



Мэр Москвы заявил, что несмотря на небольшую протяженность, новый участок СВХ является весьма важным, так как облегчает автомобилистам въезд и выезд в Метрогородок.



Участок от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровская имеет протяженность около 2 километров. На построенном участке организованы съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону СВХ, съезды и заезды в Метрогородок через Лосиноостровскую улицу, а также разворотная петля с внешней на внутреннюю сторону СВХ. В общей сложности на этом участке построено 6 километров дорог.