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Город (Москва и область)     29.06.2020 10:05

Открыто движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

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Теги:  строительство  дороги  ЦКАД  открытие 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Открылось автомобильное движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящемуся к пятому пусковому комплексу.

В открытии нового участка приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава компании Автодор Вячеслав Петушенко.

Новый участок ЦКАД позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по трассе А-107 и разгрузит уличную сеть города Звенигород.

По словам Хуснуллина, еще несколько участков ЦКАД планируется открыть в июле. Затем будет запущено движение по двум большим участкам, общей протяженностью более 100 километров, и таким образом к концу года будет запущено движение по участку порядка 200 километров.

Общая протяженность ЦКАД в итоге должна составить 336,5 километра. Полностью запустить трассу планируется в 2022 году. ЦКАД проходит примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107.


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Теги: 
строительство  дороги  ЦКАД  открытие 

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