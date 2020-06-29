29 июня. Mossovetinfo.ru – Открылось автомобильное движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящемуся к пятому пусковому комплексу.



В открытии нового участка приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава компании Автодор Вячеслав Петушенко.



Новый участок ЦКАД позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по трассе А-107 и разгрузит уличную сеть города Звенигород.



По словам Хуснуллина, еще несколько участков ЦКАД планируется открыть в июле. Затем будет запущено движение по двум большим участкам, общей протяженностью более 100 километров, и таким образом к концу года будет запущено движение по участку порядка 200 километров.



Общая протяженность ЦКАД в итоге должна составить 336,5 километра. Полностью запустить трассу планируется в 2022 году. ЦКАД проходит примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107.