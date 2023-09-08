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Город (Москва и область)     09.09.2023 14:21

Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

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Теги:  открытие  открыт  МЦД-4  D4  четвертый Московский центральный диаметр  карта схема 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры Москвы, среди них – четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4, D4).

"Это южный участок МСД. Вот он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. В следующем году мы его интегрируем полностью – пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М-2 "Крым". Участок сам достаточно большой – 28 километров. Сложнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основным участком это будет 68 километров", – доложил Собянин президенту России Владимиру Путину.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание десятков районов Москвы, а столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населённых пунктов. С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов: Новогиреево, Лефортово, Рязанский, Вешняки, Таганский, Савеловский, Пресненский, Беговой, Дорогомилово, Красносельский, Марьина Роща, Тверской, Перово, Бутырский, Кокошкино, Раменки, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ново-Переделкино, Внуковское, Мещанский, Хорошевский, Басманный, Нижегородский, Алексеевский.

«Западный радиус МЦД-4 - первое железнодорожное направление с полностью обновленной инфраструктурой», — сообщал Собянин в июне, — станции «Очаково», «Минская», «Лесной Городок», «Переделкино», «Мещерская», «Толстопальцево», «Аминьевская», «Матвеевская», «Кокошкино», «Апрелевка», «Внуково», «Крекшино», «Мичуринец», «Санино» и «Победа» на Калужском направлении открыты или реконструированы за последние три года.

Также глава государства и мэр столицы сегодня в режиме видеоконференции открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Церемония приурочена ко Дню города.
МЦД -4, карта схема, МЦД-4 (D4) – четвертый Московский центральный диаметр
КАРТА-Схема - МЦД-4 (D4) – четвертый Московский центральный диаметр

В прикрепленном файле карта открывается, нажмите


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Теги: 
открытие  открыт  МЦД-4  D4  четвертый Московский центральный диаметр  карта схема 

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