9 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объект...

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москв...

8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве с 8 по 10 сентября 2023 года проходят выборы мэра Москвы.. На выборах мэра Моск...