24 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Изначально отопление включат в учреждениях социальной сферы, образовательных учреждениях, а после этого – в жилых домах.