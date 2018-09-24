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Город (Москва и область)     24.09.2018 18:53

Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

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Теги:  отопление 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Изначально отопление включат в учреждениях социальной сферы, образовательных учреждениях, а после этого – в жилых домах.


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Теги: 
отопление 

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