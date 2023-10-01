Отопление начали включать в жилых домах и соцучреждениях Москвы

3 октября — Mossovetinfo.ru — В жилых домах и социальных учреждениях Москвы 3 октября начали включать отопление, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.



"Сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – приводятся слова Бирюкова.



"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов", – пояснил Бирюков.



Полностью включить отопление планируют в течение пяти дней.