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Город (Москва и область)     03.10.2023 10:18

Отопление начали включать в жилых домах и соцучреждениях Москвы

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Теги:  Бирюков  отопление  жилье  соцучреждения 

3 октября — Mossovetinfo.ru — В жилых домах и социальных учреждениях Москвы 3 октября начали включать отопление, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – приводятся слова Бирюкова.

"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов", – пояснил Бирюков.

Полностью включить отопление планируют в течение пяти дней.

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Теги: 
Бирюков  отопление  жилье  соцучреждения 

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