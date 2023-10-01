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Город (Москва и область)
03.10.2023, 15:10
Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Москву-реку в районе Сити
3 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об утверждении проекта планиров...
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Город (Москва и область)
03.10.2023, 10:18
Отопление начали включать в жилых домах и соцучреждениях Москвы
3 октября — Mossovetinfo.ru — В жилых домах и социальных учреждениях Москвы 3 октября начали включать отопление, соо...
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Город (Москва и область)
01.10.2023, 10:41
Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения
1 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколен...