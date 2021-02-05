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Город (Москва и область)     05.02.2021 10:36

Отопление в домах Москвы повысят из-за предстоящих морозов

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Теги:  ЖКХ  отопление  морозы 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В системе отопления Москвы повысят температуру теплоносителя из наступающих морозов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, коммунальщики Москвы уже начали повышать температуру в системах отопления, так как ее нельзя повысить сразу, это поэтапный процесс. К моменту максимального усиления морозов температура теплоносителя в отопительных сетях будет повышена до максимальной.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается резкое похолодание к воскресенью температура в ночное время может опустится до минус 25 градусов.

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Теги: 
ЖКХ  отопление  морозы 

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