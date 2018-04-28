Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.04.2018 16:11

Отопление в Москве начнут отключать 29 апреля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  отопление 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Отопление в Москве начнут отключать 29 апреля. Об этом сообщает МОЭК.

Отопление будут отключать поэтапно: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Отопление отключат в течение трех дней.

По нормативам отопление отключается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
отопление 

Возврат к списку

Лента новостей

16:11 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 29 апреля

15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники

15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве

15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники

13:37 Город (Москва и область) Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО

Актуальные материалы

15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники

15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве

15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники

07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники

19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru