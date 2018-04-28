Отопление в Москве начнут отключать 29 апреля

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Отопление в Москве начнут отключать 29 апреля. Об этом сообщает МОЭК.



Отопление будут отключать поэтапно: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Отопление отключат в течение трех дней.



По нормативам отопление отключается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов