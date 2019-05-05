5 мая. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве начнут отключать в понедельник, 6 мая. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Отключение отопления проходит поэтапно. Сперва отключают промышленные предприятия, потом административные здания, потом жилые дома. В последнюю очередь отключают школы, детские сады, больницы и поликлиники.
Отопительный сезон в Москве завершается после того, как среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.
14:36 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
12:30 Город (Москва и область) В Москве открыли новые площади для регистрации брака
08:50 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 4 мая
08:27 В мире Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе США
08:46 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая из-за мотофестиваля
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть