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Город (Москва и область)     05.05.2019 14:36

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

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Теги:  отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве начнут отключать в понедельник, 6 мая. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Отключение отопления проходит поэтапно. Сперва отключают промышленные предприятия, потом административные здания, потом жилые дома. В последнюю очередь отключают школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Отопительный сезон в Москве завершается после того, как среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.


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Карта места

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Теги: 
отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

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