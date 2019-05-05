5 мая. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве начнут отключать в понедельник, 6 мая. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Отключение отопления проходит поэтапно. Сперва отключают промышленные предприятия, потом административные здания, потом жилые дома. В последнюю очередь отключают школы, детские сады, больницы и поликлиники.



Отопительный сезон в Москве завершается после того, как среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

