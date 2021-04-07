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Город (Москва и область)     07.04.2021 09:22

Отопление в Москве отключат в мае

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Теги:  отопление  отключение горячей воды 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Отопление в Москве отключат в мае после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд будет выше 8 градусов тепла, заявил в интервью «Российской газете» заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что в прошлом году из-за пандемии профилактические отключения горячей воды начались только в июне. Однако в этом году планируется начать отключения горячей воды по графику.

«В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме. Инженерным компаниям это стоит дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха...» - заявил Бирюков.

По словам заммэра, подготовить инженерные сети и систему теплоснабжения к новому отопительному сезону планируется к 1 сентября.

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Теги: 
отопление  отключение горячей воды 

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