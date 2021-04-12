Отопление в Москве отключат за пять дней

12 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве началась подготовка к отключению отопления, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



Согласно федеральному законодательству, отопление можно отключать, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней держится на уровне выше +8 градусов.



Бирюков сообщил, что в Москве отключение отопления проводится поэтапно и может занять до 5 дней. Вначале отопление отключают на промышленных и административных объектах, после этого - в жилых домах, школах, детских садах, в поликлиниках и больницах.



По словам заммэра, всего предстоит отключить от отопления более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.



После отключения отопления, специалисты начнут готовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Будут проверены все системы генерации и подачи тепла, проведены гидравлические испытания, произведен необходимый ремонт.