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Город (Москва и область)     12.04.2021 09:06

Отопление в Москве отключат за пять дней

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Теги:  отопление  отключение 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве началась подготовка к отключению отопления, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.  

Согласно федеральному законодательству, отопление можно отключать, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней держится на уровне выше +8 градусов.

Бирюков сообщил, что в Москве отключение отопления проводится поэтапно и может занять до 5 дней. Вначале отопление отключают на промышленных и административных объектах, после этого - в жилых домах, школах, детских садах, в поликлиниках и больницах.

По словам заммэра, всего предстоит отключить от отопления более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

После отключения отопления, специалисты начнут готовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Будут проверены все системы генерации и подачи тепла, проведены гидравлические испытания, произведен необходимый ремонт.

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Карта места

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Теги: 
отопление  отключение 

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