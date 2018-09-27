27 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве включили уже в 90% жилых домов и 93% объектов социальной сферы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Отопление в Москве начали включать раньше срока – 25 сентября.