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Город (Москва и область)     27.09.2018 17:17

Отопление в Москве включили уже в 90% жилых домов

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Теги:  отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве включили уже в 90% жилых домов и 93% объектов социальной сферы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Отопление в Москве начали включать раньше срока – 25 сентября.


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Карта места

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Теги: 
отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

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