5 октября. Mossovetinfo.ru - Отопление включено во всех жилых домах и социальных учреждениях Москвы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Всего к отоплению подключено около 34 тысяч жилых домов и около 8,7 тысячи объектов социальной сферы. В настоящее время к отоплению продолжают подключать офисные центры, торговые центры и промышленные предприятия. Их подключают по заявкам пользователей.
При этом, в соответствии с температурой на улице, проходит корректировка подачи тепла и регулирование систем теплоснабжения.
По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, отопление в Москве в этом году начали включать раньше обычно - 28 сентября.
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