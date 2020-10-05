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Город (Москва и область)     05.10.2020 17:52

Отопление включили во всех домах и соцучреждениях Москвы

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Теги:  ЖКХ  отопление 

5 октября. Mossovetinfo.ru - Отопление включено во всех жилых домах и социальных учреждениях Москвы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Всего к отоплению подключено около 34 тысяч жилых домов и около 8,7 тысячи объектов социальной сферы. В настоящее время к отоплению продолжают подключать офисные центры, торговые центры и промышленные предприятия. Их подключают по заявкам пользователей.

При этом, в соответствии с температурой на улице, проходит корректировка подачи тепла и регулирование систем теплоснабжения.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, отопление в Москве в этом году начали включать раньше обычно - 28 сентября.


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Теги: 
ЖКХ  отопление 

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