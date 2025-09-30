Отреставрированный Египетский павильон усадьбы Останкино открыли для посещения

8 октября — Mossovetinfo.ru — Египетский павильон усадьбы Останкино открыли для посещения. Жемчужину деревянного зодчества конца XVIII века восстановили в ее историческом облике на основе архивных документов. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.



В обновленном здании открылась выставка «В гостях у графа Шереметева. Основная часть в Египетском павильоне реконструирует традиционный праздничный прием в Останкине. На выставке представлено более 370 музейных предметов.

К открытию Египетского павильона и выставки «В гостях у графа Шереметева» разработана событийная программа, которая включает в себя иммерсивную театральную постановку «В гостях у графа Шереметева» и концерты ансамбля исторических инструментов, а также тематические экскурсии, увлекательный квест, аудиогид на трёх языках.



Отмечается, что открытие Египетского павильона, ознаменовало окончание первого этапа масштабной реставрации Останкинского дворца.



Египетский павильон с примыкающими галереями. У москвичей и гостей столицы будет возможность только до 5 ноября увидеть открытые помещения, поскольку созданный, как летняя увеселительная резиденция и не рассчитанный на круглогодичное проживание, дворец не отапливается и всегда закрывается на зиму.



Останкинский дворец — подлинная жемчужина русского искусства конца XVIII века, летняя увеселительная резиденция графа Николая Петровича Шереметева и памятник допожарной Москвы.



Останкинский дворец был построен в 1795 году выдающимися архитекторами Франческо Кампорези, Иваном Старовым, Винченцо Бренной, Джакомо Кваренги и крепостными зодчими. Сегодня это признанный шедевр деревянной архитектуры и объект культурного наследия федерального значения.



Общая площадь дворца – 4161,5 кв.м. Дворец состоит из нескольких частей: театр с парадной анфиладой и картинной галереей, Египетский павильон и Итальянский павильон.