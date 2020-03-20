20 марта. Mossovetinfo.ru – Памятник маршалу Георгию Жукову, который убрали с Манежной площади, отреставрируют и установят на прежнее место, сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.



Оригинальный памятник был демонтирован и пока находится на Манежной площади. На месте прежнего памятника установлена копия, которая немного отличается от оригинала.



Емельнов подчеркнул, что о замене памятника речь не идет, реставрационные работы были запланированы заранее. После реставрации памятник вернут на прежнее место. Это планируется сделать к 9 мая.



Емельянов также сообщил, что установленная копия в ближайшее время также будет демонтирована, так как выяснилось, что постамент памятника тоже нуждается в реставрации и не выдержит даже временную статую.