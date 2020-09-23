23 сентября. Mossovetinfo.ru - Реставрация памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади начнется в ноябре, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.



Сообщается, что конкурс на проведение реставрационных работ выиграло Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). Ранее компания принимала участие в реставрации настенных росписей в памятниках архитектуры Новгорода, Пскова, Казани и других старинных российских городов, а также в реставрации росписей соборов Московского Кремля и Соборое Василия Блаженного.



Реставрация памятника обойдется в 55 миллионов рублей. В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил сбор средств на реставрацию памятника. В результате средства пожертвовали сотни россиян и граждан СНГ. Самые крупные пожертвования сделали Российское военно-историческое общество и банк «ПСБ». Также средства на реставрацию памятника выделило Министерство культуры РФ.



Ранее сообщалось, что реставрация памятника займет около 15 месяцев, памятник будут реставрировать прямо на Красной площади, для чего будет построен временный павильон.



Памятник Минину и Пожарскому был установлен 200 лет назад в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы. В 2016 году памятник был передан в ведение Государственного Исторического музея. Обследование показало, что состояние монумента вызывает серьезные опасения, и что он нуждается в реставрации. В августе 2018 года ГИМ объявил сбор средств на реставрацию памятника.



Обновленный монумент планируют представить москвичам и гостям столицы к 150-летию ГИМ, которое будут отмечать в 2022 году.