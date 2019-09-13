13 сентября. Mossovetinfo.ru – Парад городской техники пройдет на проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, 14 сентября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в параде примут участие 699 специализированных машин. Зрители увидят машины коммунальных служб, машины служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта, пожарную спецтехнику. В программе парада как современные машины городских служб, так и ретро-автомобили.



Парад стартует в 11:00 на проспекте Академика Сахарова и пройдет по всему Садовому кольцу. Кроме того, а акватории Москвы-реки зрители увидят 11 единиц специальной водной техники, в том числе пожарный корабль «Надежда».



Помимо парада Пожарно-спасательные корабли и команда «Аквабайк-СПАС» Главного управления МЧС по Москве покажут водное шоу в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада. Также будут показаны возможности столичной авиации.



После окончания парада на проспекте Академика Сахарова начнется выставка городской техники, которая продлится до 20:00 воскресенья, 15 сентября.