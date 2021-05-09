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Город (Москва и область)     09.05.2021 11:18

Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

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Теги:  День Победы  9 мая  Парад Победы 

9 мая. Mossovetinfo.ru – На Красной площади прошел военный Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 12 тысяч человек и более 190 единиц военной техники.

Парад продолжался один час десять минут. В воздушной части парада участвовали 76 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня завершения войны. Плановый порядок пролета был соблюден, несмотря на непогоду.

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Карта места

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Теги: 
День Победы  9 мая  Парад Победы 

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