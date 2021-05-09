Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

9 мая. Mossovetinfo.ru – На Красной площади прошел военный Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 12 тысяч человек и более 190 единиц военной техники.



Парад продолжался один час десять минут. В воздушной части парада участвовали 76 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня завершения войны. Плановый порядок пролета был соблюден, несмотря на непогоду.