29 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области со среды, 3 июня планируют открыть парикмахерские, сообщил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» губернатор региона Андрей Воробьев.



Губернатор уточнил, что для работы парикмахерских будут разработаны новые стандарты, которые должны будут соблюдать как клиенты, так и сотрудники.



«И хозяин заведения, и сам клиент должны соблюдать стандарты. Ты должен быть в маске»,- заявил Воробьев.



Глава Подмосковья отметил, что мастера все равно ездят стричь людей по домам, данная сфера услуг превращается в подпольный бизнес, поэтому лучше открыть парикмахерские официально.