19 октября. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в декабре, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, инвестор готов запустить парк в декабре, если не будет никаких сбоев. Городские власти со своей стороны к открытию парка благоустроили набережную в данном районе, до конца года планируется запустить движение по мосту для связи с Южнопортовой улицей.
В декабре планируется запустить первую очередь парка развлечений, в которую войдут крытый парк развлечений, ландшафтный парк, 17-зальный кинотеатр, концертный зал и паркинг более чем на 3 тысячи машиномест.
Затем начнется второй этап строительства «Острова мечты», в рамках которого будет построена гостиница, детская яхтенная школа, еще один концертный зал, а также будет благоустроена двухкилометровая набережная.
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