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Город (Москва и область)     19.10.2019 14:27

Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в декабре

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Теги:  Остров мечты  парк развлечений  открытие 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в декабре, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, инвестор готов запустить парк в декабре, если не будет никаких сбоев. Городские власти со своей стороны к открытию парка благоустроили набережную в данном районе, до конца года планируется запустить движение по мосту для связи с Южнопортовой улицей.

В декабре планируется запустить первую очередь парка развлечений, в которую войдут крытый парк развлечений, ландшафтный парк, 17-зальный кинотеатр, концертный зал и паркинг более чем на 3 тысячи машиномест.

Затем начнется второй этап строительства «Острова мечты», в рамках которого будет построена гостиница, детская яхтенная школа, еще один концертный зал, а также будет благоустроена двухкилометровая набережная.


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Карта места

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Теги: 
Остров мечты  парк развлечений  открытие 

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