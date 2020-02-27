27 февраля. Mossovefinfo.ru – Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли крупнейший в Европе и первый в России крытый парк развлечений «Остров Мечты».
В первый день работы парк «Остров Мечты» парк могли посетить только воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для массового посещения парк откроется в субботу, 29 февраля.
Сергей Собянин рассказал президенту о реновации бывшей промзоны завода ЗиЛ, частью которой стало строительство парка. В свою очередь Владимир Путин пообщался с первыми посетителями парка, которые рассказали президенту о своих впечатлениях.
В парке насчитывается 9 тематических зон, размещены 27 аттракционов, мультиплекс на 17 залов, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест и парковка более чем на 3 тысячи автомобилей.
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