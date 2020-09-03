 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     03.09.2020 10:03

Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  трамваи 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года на трамваях нового поколения «Витязь-Москва» совершено более 40 миллионов поездок. Об этом сообщает mos.ru.

Всего в столице работают 375 инновационных составов. Они следуют по 25 маршрутам. До концу 2020 года на маршруты выйдут еще новых 15 трамваев, полностью парк трамваем обновится в 2023 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
трамваи 

Возврат к списку

Лента новостей

10:25 Общество Ефремов сегодня признает свою вину в смертельном ДТП - адвокат

10:12 В России Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами.

10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

09:57 В России «Красивые» автомобильные номера будут стоить до восьми миллионов рублей

08:48 Происшествия Житель Москвы осужден за хулиганство и жестокое обращение с животным

Актуальные материалы

10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru