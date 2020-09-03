3 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года на трамваях нового поколения «Витязь-Москва» совершено более 40 миллионов поездок. Об этом сообщает mos.ru.
Всего в столице работают 375 инновационных составов. Они следуют по 25 маршрутам. До концу 2020 года на маршруты выйдут еще новых 15 трамваев, полностью парк трамваем обновится в 2023 году.
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