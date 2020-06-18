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Город (Москва и область)     18.06.2020 18:12

Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня

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Теги:  парк Зарядье  снятие ограничений  открытие 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Парк «Зарядье» может быть открыт с 23 июня с учетом эпидемиологической обстановки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с началом снятия ограничений в Москве было открыто уже много парков. Однако парк «Зарядье» власти решили не открывать, так как площадь парка невелика, а посетителей в нем обычно много, что могло привести к скученности людей.

«Но, если ситуация будет нормальной, то, скорее всего, 23 июня мы примем решение и откроем "Зарядье"», - заявил Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что риск заражения коронавирусом в Москве сохраняется, поэтому призвал москвичей не посещать места, где возможны скопления людей.

Ограничения, введенные в Москве из-за распространения короанвируса, в Москве начали снимать конце мая. В июне был опубликован график снятия ограничений, которые планируется снимать в три этапа.


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Теги: 
парк Зарядье  снятие ограничений  открытие 

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