18 июня. Mossovetinfo.ru – Парк «Зарядье» может быть открыт с 23 июня с учетом эпидемиологической обстановки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что с началом снятия ограничений в Москве было открыто уже много парков. Однако парк «Зарядье» власти решили не открывать, так как площадь парка невелика, а посетителей в нем обычно много, что могло привести к скученности людей.
«Но, если ситуация будет нормальной, то, скорее всего, 23 июня мы примем решение и откроем "Зарядье"», - заявил Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что риск заражения коронавирусом в Москве сохраняется, поэтому призвал москвичей не посещать места, где возможны скопления людей.
Ограничения, введенные в Москве из-за распространения короанвируса, в Москве начали снимать конце мая. В июне был опубликован график снятия ограничений, которые планируется снимать в три этапа.
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