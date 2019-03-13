13 марта. Mossovetinfo.ru – Парки Москвы зимой посетили 35 миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин d своем микроблоге в Twitter



Самыми популярными стали Парк Горького, «Сокольники», Измайловский парк, «Зарядье» и Парк Победы.



Во вторник, 12 марта, на портале «Активный гражданин» было запущено голосование, в рамках которого граждане могут выбрать, какие именно занятия на открытом воздухе они бы хотели увидеть в городских парках. Москвичи могут выбрать среди различных вариантов.