Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Уличная парковка в Москве в праздничные дни 22 и 23 февраля будет бесплатной на всех улицах, включая те, на которых в обычные дни действует повышенный тариф (380 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное).



В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки в Москве будут действовать, как и в другие воскресные дни - плата будет взиматься только за парковку на улицах, где установлен повышенный тариф, остальные уличные парковки будут бесплатными.